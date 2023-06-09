Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Terancam 7 Dakwaan Simpan Dokumen Rahasia Tanpa Izin Usai Tinggalkan Gedung Putih, Trump Mengaku Tak Bersalah

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |09:21 WIB
Terancam 7 Dakwaan Simpan Dokumen Rahasia Tanpa Izin Usai Tinggalkan Gedung Putih, Trump Mengaku Tak Bersalah
Mantan Presiden AS Donald Trump (Foto: Reuters)
A
A
A

NEW YORK Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah didakwa atas penanganan dokumen rahasia setelah dia meninggalkan Gedung Putih.

Media AS melaporkan Trump, 76, menghadapi tujuh dakwaan termasuk penyimpanan file rahasia tanpa izin. Tetapi dakwaan tersebut belum dipublikasikan.

Ini adalah dakwaan kedua terhadap Trump dan dakwaan federal pertama terhadap mantan presiden.

Dia berkampanye untuk kembali ke Gedung Putih pada 2024.

Dalam sebuah posting di Truth Social, Trump mengatakan dia tidak bersalah dan telah dipanggil untuk hadir di pengadilan federal di Miami pada Selasa (6/6/2023) sore.

"Saya tidak pernah menyangka hal seperti itu bisa terjadi pada mantan Presiden Amerika Serikat," tulisnya, dikutip BBC.

"Ini memang hari yang kelam bagi Amerika Serikat. Kami adalah negara yang mengalami penurunan serius dan cepat, tetapi bersama-sama kita akan Membuat Amerika Hebat Lagi!,” lanjutnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185708/donald_trump-8X9y_large.jpg
Trump Bakal Labeli Cabang-Cabang Ikhwanul Muslimin sebagai Teroris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185145/donald_trump-D0gK_large.jpg
Trump Tekan Ukraina Akhiri Perang dengan Rusia, Diberi Deadline 27 November!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185123/trump-CMv0_large.jpg
Trump Tertawa Disinggung soal Kritik ‘Fasis’ Mamdani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/18/3184913/donald_trump-nHa3_large.jpg
Trump Bantah Cabut Boikot KTT G20 di Afrika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/18/3180755/trump-N0Dg_large.jpg
Trump: Nigeria Negara Sangat Mengkhawatirkan karena Kekerasan Terhadap Umat Kristen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179407/ktt_asean-d8Um_large.jpg
KTT Ke-47 ASEAN, Trump Puji Peran Prabowo di Balik Perdamaian Timur Tengah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement