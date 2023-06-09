Musim Mematikan di Gunung Everest 12 Pendaki Tewas, Rekor 900 Izin Pendakian Jadi Sorotan

NEPAL – Tepat sebelum mencapai puncak Gunung Everest, insinyur asal Australia Jason Kennison memberi tahu ibunya melalui panggilan FaceTime bahwa dia akan menemuinya ketika dia kembali.

Dia memenuhi impian seumur hidup untuk berdiri di puncak dunia dan mengumpulkan dana untuk lembaga amal favoritnya, Spinal Cord Injuries Australia.

Tapi panggilan video itu adalah terakhir kali Gill Kennison melihat putranya hidup. Saat pria berusia 40 tahun itu turun dari puncak, dia terserang penyakit ketinggian dan meninggal.

Kennison termasuk di antara 12 orang yang tewas yang dikonfirmasi dari musim pendakian musim semi, salah satu yang paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir. Tak hanya itu, lima pendaki dikabarkan masih hilang.

Kematian sudah melebihi 11 nyawa yang hilang pada 2019, ketika kepadatan penduduk di medan yang indah namun berbahaya disorot oleh foto viral dari satu antrian panjang ke puncak.

Dikutip BBC, para korban tahun ini menyerah pada risiko abadi mendaki Everest - tiga Sherpa tewas dalam serac atau air terjun es, dan yang lainnya jatuh sakit seperti yang dialami Kennison.

Tetapi jumlah yang tinggi telah memperbaharui pengawasan terhadap kepadatan setelah rekor jumlah izin pendakian dikeluarkan di Nepal, dan memperdalam kekhawatiran tentang dampak perubahan iklim di gunung tersebut.