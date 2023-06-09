Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kabul Asap Tebal Tutupi Gerbang India yang Ikonik, Delhi Jadi Kota yang Berbahaya untuk Bernafas

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |11:02 WIB
Gerbang India yang ikonik tertup kabut asap tebal (Foto: Reuters)
INDIA – Gambar Patung Liberty di New York yang tak terlihat karena ditutupi kabut asap tebal yang disebabkan oleh kebakaran hutan di negara tetangga Kanada sungguh mengejutkan Amerika Serikat (AS).

Namun di ibu kota India, Delhi, Gerbang India ikonik yang tersembunyi di balik kabut tebal adalah suatu hal yang nyata yang terjadi setiap musim dingin.

Asap dari petani yang membakar tunggul tanaman di negara bagian tetangga bercampur dengan polutan yang dikeluarkan oleh kembang api yang disulut oleh jutaan orang yang bersuka ria selama festival Hindu Diwali.

Dikutip BBC, ini menghasilkan selimut kabut asap tebal yang menutupi kota.

Udara menjadi sangat buruk, dengan polusi mencapai tingkat hampir lima kali lipat dari apa yang dianggap aman oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ini setara dengan merokok sebungkus rokok sehari.

Anda bisa merasakan polusi di kulit Anda, melihatnya di cakrawala - saat cakrawala berubah menjadi kuning keabu-abuan - dan merasakannya di tenggorokan Anda.

Warga diimbau untuk tetap berada di dalam, menutup jendela dan pintu, serta memakai masker saat keluar.

      
