HOME NEWS INTERNATIONAL

Ledakan di Masjid Afghanistan Tewaskan 11 Orang Termasuk 2 Pejabat Taliban, 30 Terluka

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |11:39 WIB
Ledakan di Masjid Afghanistan Tewaskan 11 Orang Termasuk 2 Pejabat Taliban, 30 Terluka
Orang-orang berlarian usai terjadi ledakan di sebuah masjid di Afghanistan (Foto: AFP)
A
A
A

KABUL - Sebuah ledakan di dalam sebuah masjid di timur laut Afghanistan telah menewaskan 11 orang dan melukai 30 lainnya.

Laporan mengatakan beberapa pejabat lokal Taliban termasuk di antara mereka yang tewas atau terluka.

Ledakan yang terjadi pada Kamis (8/6/2023) terjadi pukul 11.00 waktu setempat di ibu kota provinsi, Faizabad.

Dua sumber mengkonfirmasi kepada BBC bahwa dua pejabat lokal Taliban tewas di masjid tersebut.

Menurut pernyataan belasungkawa dari kepala polisi lainnya, mereka termasuk mantan komandan polisi provinsi Baghlan utara, Safiullah Samim.

"Kementerian Dalam Negeri IEA mengutuk kebrutalan musuh yang dipermalukan ini," kata sebuah pernyataan tentang ledakan itu.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
