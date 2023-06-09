Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Imbas Kebakaran Hutan Kanada, Pantai Timur AS Alami Kualitas Udara Terburuk dalam Beberapa Tahun

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |12:58 WIB
Imbas Kebakaran Hutan Kanada, Pantai Timur AS Alami Kualitas Udara Terburuk dalam Beberapa Tahun
Pantai Timur AS alami kualitas udara terburuk akibat kebakaran hutan Kanada (Foto: AFP)
A
A
A

WASHINGTON - Washington DC dan Philadelphia di Amerika Serikat (AS) mengalami kualitas udara terburuk dalam beberapa tahun karena kebakaran hutan yang hebat di Kanada terus berdampak pada jutaan orang.

Kondisi yang buruk telah memaksa pembatalan acara dan menghentikan penerbangan di seluruh AS.

Hampir 100 juta orang mengalami kualitas udara yang sangat buruk di Amerika Utara.

Dikutip BBC, data dari Indeks Kualitas Udara (AQI) Badan Perlindungan Lingkungan AS menunjukkan bahwa kota-kota di Amerika Utara memiliki kualitas udara terburuk di dunia pada Kamis (8/6/2023) pagi.

Kota-kota termasuk Washington DC, Philadelphia, dan New York memiliki kualitas udara yang jauh lebih buruk daripada kota-kota di luar negeri seperti Lahore, Dhaka, dan Hanoi.

Asap telah menyebabkan pembatalan acara sekolah dan acara olahraga, dan, di gedung DPR, perayaan kebanggaan Gedung Putih yang direncanakan.

Kebun Binatang Nasional juga ditutup, dengan hewannya, termasuk tiga panda raksasa, dibawa ke dalam ruangan untuk berlindung.

