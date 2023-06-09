Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran Hutan Kanada Memburuk, Rekomendasikan Siapa Pun Pakai Masker di Luar Ruangan

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |13:08 WIB
Kebakaran Hutan Kanada Memburuk, Rekomendasikan Siapa Pun Pakai Masker di Luar Ruangan
Kebakaran hutan Kanada semakin memburuk dan sudah menyebar ke beberapa wilayah di AS (Foto: AP)
A
A
A

KANADAKebakaran hutan di Kanada yang mengirim banyak asap kabut ke sejumlah wilayah di Amerika Serikat (AS) terus menarik perhatian dunia internasional.

Environment Canada mengatakan kondisi di Toronto semakin memburuk pada Kamis (8/6/2023), karena lebih banyak asap yang masuk. Badan tersebut merekomendasikan agar siapa pun yang berada di luar ruangan memakai masker.

"Partikel halus ini umumnya menimbulkan risiko terbesar bagi kesehatan. Namun, respirator tidak mengurangi paparan gas dalam asap api," kata pernyataan Environment Canada, dikutip BBC.

Para pejabat Kanada mengatakan negara itu sedang bersiap menghadapi musim kebakaran terburuk yang pernah tercatat.

Para ahli telah menunjuk ke musim semi yang lebih hangat dan lebih kering dari biasanya sebagai alasan di balik tren tersebut. Kondisi ini diproyeksikan akan terus berlanjut sepanjang musim panas.

Kebakaran di seluruh Kanada telah membakar area yang 12 kali lipat dari rata-rata 10 tahun untuk sepanjang tahun ini.

Halaman:
1 2
      
