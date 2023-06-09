Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jelang FIFA Match Day Lawan Indonesia, Bagaimana Kondisi Timnas Palestina?

Novia Adristi Zhafira , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |14:44 WIB
Jelang FIFA Match Day Lawan Indonesia, Bagaimana Kondisi Timnas Palestina?
A
A
A

JAKARTA - Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina pada FIFA matchday 14 Juni 2023 mendatang. Pertandingan ini akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya.

Diketahui negara Palestina saat ini terbagi menjadi dua entitas politik, yaitu wilayah pendudukan Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Hal itu berpengaruh terhadap kemampuan tim nasional Palestina karena mereka harus menghadapi kesulitan untuk menangani, mengontrol, dan menyatu satu sama lain.

Menurut Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, orang israel banyak membuat rintangan dan menciptakan kesulitan bagi tim nasional Palestina namun tim nasional Palestina memiliki kapasitas sendiri untuk menghadapi banyak masalah dan kesulitan.

“Tentu saja karena pendudukan israel namun kami tidak ingin berbicara tentang masalah itu dan terutama tentang siapa yang membuat kami menderita,” ujar Zuhair dalam Special dialogue.

“Mereka (tim nasional Palestina) datang ke indonesia tentunya dengan pelatihan yang baik dan kekuatan lengkap karena ini adalah kesempatan bagi mereka (tim nasional Palestina) untuk berkembang bersama di dunia olahraga,” Ucap Zuhair.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
