HOME NEWS INTERNATIONAL

FIFA Matchday Lawan Indonesia, Dubes Palestina: Menang atau Tak Menang Kita Bahagia

Novia Adristi Zhafira , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |14:48 WIB
FIFA <i>Matchday</i> Lawan Indonesia, Dubes Palestina: Menang atau Tak Menang Kita Bahagia
A
A
A

JAKARTA - Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga penting pada FIFA Matchday Juni 2023. Salah satunya akan menghadapi Timnas Palestina pada hari Rabu 14 Juni di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Diketahui tim nasional Indonesia saat ini menempati posisi ke-149 ranking FIFA. Bandingkan dengan tim nasional Palestina yang menduduki posisi ke-93. Dalam hal ini, Palestina memang lebih unggul daripada Indonesia.

Menurut Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, bahwa Indonesia dan Palestina satu keluarga sehingga dalam FIFA Matchday yang diadakan 14 Juni tersebut kemenangan bukan hal yang penting.

“Saya yakin ini kesempatan yang baik untuk kami berkembang di semua aspek. Karena memiliki pertandingan persahabatan seperti ini menjadi hal yang jauh lebih penting, Indonesia dan palestina itu bersaudara,” ucap Zuhair.

“Kita semua tahu bahwa bola itu bundar dan bisa berputar kemana saja. Jadi semua peluang bisa terjadi. Kita semua bahagia apakah Palestina menang atau Indonesia menang,” ujar Zuhair dalam Special Dialogue

