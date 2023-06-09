Dukung Putri Ariani di America's Got Talent, Dubes Rosan: Demi Kehormatan Merah Putih!

JAKARTA - Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Amerika Serikat (AS) Rosan Perkasa Roeslani mendukung kontestasi Putri Nisma Ariani untuk tampil sebagai juara pada ajang America’s Got Talent edisi 18.

“Saya akan all out mendukung Putri tampil pada babak final America’s Got Talent, yang dijadwalkan pada bulan Agustus atau September mendatang,”ujar Dubes Rosan melalui keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (9/6/2023).

“Kami akan berjuang demi kehormatan “Merah Putih” di ajang internasional,”sambung Dubes Rosan.

Dubes Rosan juga akan mengajak masyarakat Indonesia di AS dan warga AS untuk mendukung penampilan Putri di ajang pencarian bakat bergengsi itu.

“Insya Allah, saya dan Ibu Ayu beserta teman-teman di sini akan menonton langsung. Saya akan mengajak warga masyarakat Indonesia di Amerika Serikat dan masyarakat Amerika Serikat untuk mendukung Putri,"ujarnya.

"Apa yang kami lakukan ini adalah semua demi kehormatan Merah Putih,” tegas Dubes Rosan.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan orangtua Putri Ariani untuk kedatangan adik-adik diva berusia 17 tahun itu.