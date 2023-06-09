Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ukraina Tuduh Rusia Tembaki Evakuasi 2.000 Penduduk Kherson Akibat Bendungan Jebol, 1 Orang Tewas

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |16:10 WIB
Ukraina Tuduh Rusia Tembaki Evakuasi 2.000 Penduduk Kherson Akibat Bendungan Jebol, 1 Orang Tewas
Ukraina tuduh Rusia tembaki evakuasi 2.000 penduduk Kherson akibat bendungan jebol (Foto: BBC)
A
A
A

UKRAINA - Ukraina menuduh Rusia menyerang titik-titik evakuasi bagi mereka yang terkena dampak jebolnya bendungan Kakhovka, setelah seseorang tewas akibat penembakan di Kherson.

Kantor kejaksaan Kherson mengatakan dua orang lainnya juga terluka. Kementerian dalam negeri mengatakan delapan lainnya terluka akibat penembakan di Korabelna Square.

Gubernur Kherson Oleksandr Prokudin mengatakan 2.000 orang telah dievakuasi dari daerah tersebut.

Berbicara dalam pernyataan video yang diunggah ke Telegram, Prokudin mengatakan evakuasi dari zona banjir terus berlanjut meskipun ada bahaya yang sangat besar dan penembakan terus-menerus oleh Rusia.

Namun dia mengatakan bahwa 68% wilayah banjir di wilayah Kherson berada di wilayah yang dikuasai Rusia di tepi timur Sungai Dnipro.

Serangan itu terjadi saat Presiden Volodymyr Zelensky mengunjungi kota tersebut, di mana dia bertemu dengan penduduk setempat yang terkena dampak banjir.

Berbicara di Kherson, di mana dia bertemu dengan petugas penyelamat, Zelensky mengulangi kritiknya terhadap komunitas internasional, termasuk PBB dan Palang Merah, atas tanggapan lambat mereka terhadap keruntuhan bendungan.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974/antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699/zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement