Ukraina Tuduh Rusia Tembaki Evakuasi 2.000 Penduduk Kherson Akibat Bendungan Jebol, 1 Orang Tewas

UKRAINA - Ukraina menuduh Rusia menyerang titik-titik evakuasi bagi mereka yang terkena dampak jebolnya bendungan Kakhovka, setelah seseorang tewas akibat penembakan di Kherson.

Kantor kejaksaan Kherson mengatakan dua orang lainnya juga terluka. Kementerian dalam negeri mengatakan delapan lainnya terluka akibat penembakan di Korabelna Square.

Gubernur Kherson Oleksandr Prokudin mengatakan 2.000 orang telah dievakuasi dari daerah tersebut.

Berbicara dalam pernyataan video yang diunggah ke Telegram, Prokudin mengatakan evakuasi dari zona banjir terus berlanjut meskipun ada bahaya yang sangat besar dan penembakan terus-menerus oleh Rusia.

Namun dia mengatakan bahwa 68% wilayah banjir di wilayah Kherson berada di wilayah yang dikuasai Rusia di tepi timur Sungai Dnipro.

Serangan itu terjadi saat Presiden Volodymyr Zelensky mengunjungi kota tersebut, di mana dia bertemu dengan penduduk setempat yang terkena dampak banjir.

Berbicara di Kherson, di mana dia bertemu dengan petugas penyelamat, Zelensky mengulangi kritiknya terhadap komunitas internasional, termasuk PBB dan Palang Merah, atas tanggapan lambat mereka terhadap keruntuhan bendungan.