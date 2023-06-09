Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Pamer Alat Vital, Bule Cantik Asal Denmark Diusir dari Bali

Mohamad Chusna , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |00:28 WIB
Pamer Alat Vital, Bule Cantik Asal Denmark Diusir dari Bali
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

DENPASAR - Petugas imigrasi mendeportasi CAP (49), warga negara Denmark yang bikin heboh lantaran memamerkan alat kelaminnya di Seminyak, Bali, Kamis (8/6/2023).

CAP dusir dari Bali bersama suaminya, CM (49). "Suami istri kita deportasi tadi pagi," kata Kepala Kantor Hukum dan HAM Anggiat Napitupulu.

CAP dan CP diterbangkan dari Bandara Ngurah Rai dengan pesawat Qatar Airways QR 961 menuju Doha. Keduanya lalu melanjutkan penerbangan ke Kopenhagen.

Anggiat menjelaskan, pendeportasian dilakukan setelah CAP diserahkan Polresta Denpasar ke imigrasi. Ini setelah polisi mencabut staus CAP sebagai tersangka pornografi.

CAP lolos dari jeratan pidana pornografi setelah dinyatakan menderita gangguan jiwa dari hasil pemeriksaan dokter psikiater RSUP Sanglah tertanggal 5 Juni 2023.

Aksi CAP memamerkan alat vitalnya viral di media sosial. Dalam video itu, terlihat jelas lokasinya di Seminyak, Kuta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187319/deportasi-tDWF_large.jpg
WN Swedia Dideportasi Diduga Terlibat Kejahatan Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/337/3030617/13-warga-taiwan-pelaku-kejahatan-dideportasi-dan-dicekal-masuk-indonesia-8hey0zGQiY.jpg
13 Warga Taiwan Pelaku Kejahatan Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/18/2891713/4-wanita-yang-ditemukan-di-dalam-truk-di-prancis-terancam-deportasi-dalam-waktu-30-hari-YnLTWYV2L9.jpg
4 Wanita yang Ditemukan di Dalam Truk di Prancis Terancam Deportasi dalam Waktu 30 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/26/337/2820549/modus-ngaku-polisi-52-wn-china-sindikat-fraud-internasional-dideportasi-uta9VrkCKy.jpg
Modus Ngaku Polisi, 52 WN China Sindikat Fraud Internasional Dideportasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/15/244/2799006/seorang-ibu-asal-jepang-dan-anaknya-dideportasi-dari-bali-O6KkPEsSqU.jpg
Seorang Ibu Asal Jepang dan Anaknya Dideportasi dari Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/01/244/2773189/bule-rusia-dideportasi-lantaran-jadi-investor-abal-abal-di-bali-BxL8tshTlR.jpg
Bule Rusia Dideportasi Lantaran Jadi Investor Abal-abal di Bali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement