INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS BALI

Tenggelam di Pantai Kelingking Bali, Turis Asal India Ditemukan Tewas

Mohamad Chusna , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |15:07 WIB
Tenggelam di Pantai Kelingking Bali, Turis Asal India Ditemukan Tewas
Illustrasi (foto: Freepik)
A
A
A

DENPASAR - Setelah hilang sehari akibat dihantam dan diseret ombak di pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali, turis India berinisial STV (27), ditemukan tewas, Jumat (9/6/2021) pagi.

"Ditemukan terbawa ombak menepi di pesisir," kata Kasi Operasi dan Siaga Basarnas Bali, I Wayan Suwena.

Dia menjelaskan, saat lima anggotanya dibantu satu personil TNI AL melakukan pencarian di tengah laut, diperoleh informasi mayat STV ditemukan sudah terdampar di tepi pantai Kelingking sekitar pukul 08.30 WITA.

Basarnas lalu merapat ke lokasi penemuan dan menurunkan tiga personil untuk mengevakusi jenazah turis perempuan itu ke kapal karet.

Jenazah STV lalu dibawa ke pelabuhan Banjar Nyuh dan selanjutnya dievakusi ke RS Gema Santi Nusa Penida.

"Disemayamkan dengan jenazah suaminya di kamar mayat," ujar Suwena.

Sehari sebelumnya, Basarnas telah menemukan jenazah VML (28) mengapung di tengah laut. Pasangan suami istri itu tewas dihantam dan diseret ombak saat berlibur di Bali.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
