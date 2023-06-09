Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kubur Korban di Atas Bukit, Pelaku Pembunuhan di Sampang Ditangkap!

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |03:30 WIB
Kubur Korban di Atas Bukit, Pelaku Pembunuhan di Sampang Ditangkap!
Jasad korban pembunuhan dievakuasi dari atas bukit (Foto: Diwan M Zahri)
A
A
A

SAMPANG - Kasus dugaan pembunuhan Mohammad Razek (34) yang mayatnya dikubur di atas bukit Desa Ketapang Timur, Sampang, Madura semakin terang.

Setelah melakukan penyelidikan, Polres Sampang berhasil menangkap pelaku inisial MD (70), seorang kakek warga Desa Ketapang Timur, Kabupaten Sampang.

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto mengatakan, informasi jika mayat yang dikubur di atas bukit tersebut hasil dari keterangan tersangka MD.

"Setelah penangkapan itu, Satreskrim langsung berangkat ke sebuah bukit lalu ditemukan lah mayat Razek," ujar Sujianto, Kamis (8/6/2023).

Setelah melakukan olah Tempat Kejadian Perka (TKP), polisi berhasil menemukan sejumlah alat bukti. "Setelah membongkar gundukan tanah kami menemukan batang kayu, tali, karung dan lakban," katanya.

Menurutnya, selain inisial MD diduga ada pelaku lain yang kini masih dalam pengejaran. Sementara untuk motif pelaku, Sujianto mengaku masih melakukan penyidikan lebih lanjut.

"Saat ini, masih proses penyidikan, tunggu saja nanti pada waktunya akan diungkap semuanya," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699/tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement