Kubur Korban di Atas Bukit, Pelaku Pembunuhan di Sampang Ditangkap!

SAMPANG - Kasus dugaan pembunuhan Mohammad Razek (34) yang mayatnya dikubur di atas bukit Desa Ketapang Timur, Sampang, Madura semakin terang.

Setelah melakukan penyelidikan, Polres Sampang berhasil menangkap pelaku inisial MD (70), seorang kakek warga Desa Ketapang Timur, Kabupaten Sampang.

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto mengatakan, informasi jika mayat yang dikubur di atas bukit tersebut hasil dari keterangan tersangka MD.

"Setelah penangkapan itu, Satreskrim langsung berangkat ke sebuah bukit lalu ditemukan lah mayat Razek," ujar Sujianto, Kamis (8/6/2023).

Setelah melakukan olah Tempat Kejadian Perka (TKP), polisi berhasil menemukan sejumlah alat bukti. "Setelah membongkar gundukan tanah kami menemukan batang kayu, tali, karung dan lakban," katanya.

Menurutnya, selain inisial MD diduga ada pelaku lain yang kini masih dalam pengejaran. Sementara untuk motif pelaku, Sujianto mengaku masih melakukan penyidikan lebih lanjut.

"Saat ini, masih proses penyidikan, tunggu saja nanti pada waktunya akan diungkap semuanya," katanya.