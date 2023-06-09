Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

5 Hari Pencarian, Mahasiswa PCR Ditemukan Tewas di Sungai

M Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |04:30 WIB
5 Hari Pencarian, Mahasiswa PCR Ditemukan Tewas di Sungai
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

PEKANBARU - Setelah lima hari melakukan pencarian di sungai objek wisata Pulau Cinta Teluk Jering Kampar, Tim SAR BPBD Kota Pekanbaru berhasil menemukan jasad mahasiswa Politeknik Chveron Riau (PCR) yang mengapung di sungai sekitar 300 meter dari lokasi korban hilang, Kamis, (8/6/2023).

Jasad Chandra Kusuma (19) ditemukan warga dan Tim SAR BPBD Kota Pekanbaru mengapung dan meninggal dunia sekitar 300 meter dari lokasi menghilangnya korban sejak lima hari lalu.

Tim SAR bersama warga langsung melakukan evakuasi dan membawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau.

Menurut Satgas BPBD Kota Pekanbaru, Yogi ES, jasad korban ditemukan mengapung dengan kondisi baju dan celana korban masih utuh. Namun, kondisinya kulit di tubuhnya sudah banyak yang hilang.

Sebelumnya, lima hari yang lalu korban Candra Kusuma, mandi bersama temannya di sungai Kampar, objek wisata Pulau Cinta TeJuk jering. Menjelang sore, korban tenggelam dan menghilang.

Setelah dilakukan pencarian selama lima hari, jasadnya ditemukan mengapung sekitar 300 meter dari lokasi korban hilang.

(Arief Setyadi )

      
