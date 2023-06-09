Dongkrak Perekonomian, Pemerintah Kawal Warga dalam Mengolah Potensi Desa

JAKARTA – Kelompok desa binaan berhasil mengolah potensi desa. Namun, mereka masih kesulitan untuk melakukan pemasarannya.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menekankan lewat Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD), terus berupaya mendongkrak laju perekonomian warga desa.

BACA JUGA: Danlantamal Perintahkan Danposal Pulau Romang Bantu Percepat Listrik Masuk Desa

Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan memastikan serapan pasar terhadap produk kelompok desa binaan. Program ini digagas bersama Dana Internasional untuk Pembangunan Agrikultural (IFAD).

"Pendekatan dalam pembinaan ini kita ganti pada pendekatan pasar. Jadi bersama fasilitator dari kabupaten, kita riset kira-kira kebutuhan masyarakat apa dan mampu tidak kelompok binaan ini memenuhi," kata Institutional and Policy Analyst IFAD Rikola Fedri saat Supervisi program TEKAD, dalam keterangannya, Kamis (8/9/2023).

Mereka melakukan supervisi, salah satunya dengan menyambangi Desa Papang Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Adapun persoalan yang dihadapi, sulitnya permasaran produk unggulan desa meski mereka mampu mengolah potensi desa.

Hal tersebut menjadi keresahan di masyarakat, termasuk Kemendes PDTT bersama IFAD. Untuk itu, perlu dilakukan pendampingan serius mulai dari pengemasan hingga pemasaran.