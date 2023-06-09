Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bantu Kelompok Tani, Orang Muda Ganjar Bagikan Alat Potong Rumput

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |05:58 WIB
Bantu Kelompok Tani, Orang Muda Ganjar Bagikan Alat Potong Rumput
Relawan Ganjar bagikan alat mesin potong rumput ke kelompok tani (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sukarelawan Ganjar Pranowo terus memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo, bakal calon presiden (capres) yang akan maju dalam Pilpres 2024 kepada ibu-ibu kelompok tani.

Mereka melakukan dengan kegiatan positif. Kali ini, sukarelawan yang tergabung dalam Orang Muda Ganjar (OMG) itu memberikan bantuan berupa mesin pemotong rumput kepada kelompok wanita tani.

Kegiatan itu berlangsung di Desa Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, Kamis 8 Juni 2023.

Menurut Koordinator Wilayah Orang Muda Ganjar Lampung, Riski Ramadhan, para petani diharapkan bisa lebih mudah membersikan lahan dari rumput liar dengan adanya bantuan mesin pemotong rumput.

"Bantuan ini diberikan agar bisa membantu para ibu-ibu petani untuk melakukan aktifitas bertani," kata Riski dalam keterangan tertulisnya.

Masyarakat menyambut baik kegiatan sukarelawan Ganjar Pranowo. Hal itu dilihat dari antusias masyarakat khususnya ibu-ibu yang mengikuti kegiatan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement