Bantu Kelompok Tani, Orang Muda Ganjar Bagikan Alat Potong Rumput

JAKARTA - Sukarelawan Ganjar Pranowo terus memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo, bakal calon presiden (capres) yang akan maju dalam Pilpres 2024 kepada ibu-ibu kelompok tani.

Mereka melakukan dengan kegiatan positif. Kali ini, sukarelawan yang tergabung dalam Orang Muda Ganjar (OMG) itu memberikan bantuan berupa mesin pemotong rumput kepada kelompok wanita tani.

Kegiatan itu berlangsung di Desa Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, Kamis 8 Juni 2023.

Menurut Koordinator Wilayah Orang Muda Ganjar Lampung, Riski Ramadhan, para petani diharapkan bisa lebih mudah membersikan lahan dari rumput liar dengan adanya bantuan mesin pemotong rumput.

"Bantuan ini diberikan agar bisa membantu para ibu-ibu petani untuk melakukan aktifitas bertani," kata Riski dalam keterangan tertulisnya.

Masyarakat menyambut baik kegiatan sukarelawan Ganjar Pranowo. Hal itu dilihat dari antusias masyarakat khususnya ibu-ibu yang mengikuti kegiatan tersebut.