HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Amankan 9 Orang Geng Motor yang Kerap Meresahkan Masyarakat Bandar Lampung

Yuswantoro , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |07:02 WIB
Polisi Amankan 9 Orang Geng Motor yang Kerap Meresahkan Masyarakat Bandar Lampung
Anggota geng motor diamankan polisi/Foto: Ist
A
A
A

 

BANDAR LAMPUNG - Ditsamapta Polda Lampung Subdit Dalmas berhasil mengamankan 9 orang geng motor yang sering meresahkan masyarakat saat hendak melaksanakan tawuran, pada Kamis dini hari, sekira pukul 04.00 WIB

Tim Patroli Dalmas Ditsamapta Polda Lampung melakukan patroli malam antisipasi geng motor dan balap liar serta kejahatan jalanan dan tindak pidana lainnya di wilayah Bandar Lampung.

 BACA JUGA:

Danton Dalmas Ipda Parlindungan menjelaskan bahwa tim Dalmas Patroli Ditsamapta saat berpatroli melintasi Jalan Way Sekampung, Kampung Nagrek, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Tbu, Bandar Lampung, berhasil mengamankan 9 orang geng motor yang hendak melakukan tawuran.

"Bahwa genk motor yang berhasil kami amankan ini, Mereka tergabung dalam kelompok Brother Family teluk dan perkumpulan remaja santai," ungkapnya (8/6/2023).

 BACA JUGA:

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yakni 8 (delapan) bilah senjata tajam berbagai jenis dan 2 (dua) unit sepeda motor merk suzuki dan honda.

