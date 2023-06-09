Gempa M5,3 Guncang Melonguane Sulut Pagi Ini

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 5,3 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (9/6/2023), pagi ini.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa mengguncang sekitar pukul 07:30 WIB.
BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.
"#Gempa Mag:5.3, 09-Jun-2023 07:30:55WIB, Lok:6.51LU, 125.53BT (306 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:70 Km #BMKG," tulis BMKG.
(Fakhrizal Fakhri )