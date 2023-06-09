Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Anak Krakatau Erupsi, Semburkan Abu Setinggi 3 KM

Arif Budianto , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |11:40 WIB
Gunung Anak Krakatau Erupsi, Semburkan Abu Setinggi 3 KM
Gunung Anak Krakatau. (Foto: BPPTKG)
A
A
A

BANDUNG - Gunung Anak Krakatau di Lampung erupsi pada pukul 07.46 WIB, Kamis (9/6/2023). Hingga kini, erupsi masih terjadi dengan tinggi abu kol cokelat hingga 3.000 meter. Tidak terdengar suara dentuman.

Laporan Badan Geologi, erupsi pertama dengan tinggi kolom abu teramati ± 800 m di atas puncak (± 957 m di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 50 mm dan durasi sementara ini ± 13 menit 22 detik.

 BACA JUGA:

"Timelapse erupsi hingga pkl 08.46.27 WIB, tinggi kolom erupsi 3.000 meter arah angin ke barat daya. Sampai saat ini masih berasap kelabu-coklat tebal setinggi 50-300 meter arah angin ke barat daya," tulis laporan Badan Geologi.

Pemukiman terdekat berada di pulau Sibesi yang berjarak 16,5 km dari Pulau Anak Krakatau.

 BACA JUGA:

Saat ini G. Anak Krakatau berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi, masyarakat/pengunjung/wisatawan/pendaki tidak mendekati G. Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif.

(Qur'anul Hidayat)

      
