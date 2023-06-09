Berikan Motivasi ke Pelajar Papua, Satgas Yonif: Kami Dukung Kegiatan Belajar Mengajar

KEEROM - Kembali Satgas Yonif 143/TWEJ mendatangi sekolah di pedalaman Papua untuk memberikan motivasi kepada siswa/siswi SMPN 2 Web di Kampung Yuruf, Distrik Yaffi, Keerom, Papua, Kamis 8 Juni 2023.

Selain menjaga perbatasan RI-PNG Satgas Yonif 143/TWEJ juga mempunyai misi turut serta membantu mencerdaskan generasi muda yang berada di pedalaman Papua, maka dari itu anggota Pos Yuruf Satgas Yonif 143/TWEJ yang dipimpin oleh Lettu Inf Sukamto mendatangi SMPN 2 Web untuk memberikan motivasi agar siswa/siswi memiliki semangat belajar yang tinggi sehingga mampu bersaing dan menjadi generasi hebat.

Hal ini diungkapkan oleh Lettu Inf Sukamto Danpos Yuruf Satgas Yonif 143/TWEJ dalam keterangan yang menjelaskan bahwa keberadaan Satgas akan terus mendukung kegiatan pendidikan di wilayah pedalaman Papua.

“Mungkin belum banyak yang kami lakukan akan tetapi setidaknya dapat memacu semangat para siswa, oleh karena itu kami selalu berupaya memberikan yang terbaik dan mendukung kegiatan belajar mengajar diwilayah pedalaman Papua ini,” ujarnya.

Pihak sekolah dan para siswa SMPN 2 Web sangat senang dan menyambut gembira kedatangan anggota Satgas dari Pos Yuruf Satgas Yonif 143/TWEJ ini, bahkan mereka banyak yang mengutarakan memiliki cita-cita yang tinggi setelah mendengarkan motivasi dari anggota Pos Yuruf.

“Pihak sekolah dan para murid menyambut antusias kedatangan rombongan Satgas, mereka mengaku sangat termotivasi dengan obrolan ringan yang disampaikan anggota Satgas,” jelas Danpos.