Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Berikan Motivasi ke Pelajar Papua, Satgas Yonif: Kami Dukung Kegiatan Belajar Mengajar

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |13:43 WIB
Berikan Motivasi ke Pelajar Papua, Satgas Yonif: Kami Dukung Kegiatan Belajar Mengajar
Satgas Yonif berikan motivasi ke pelajar Papua (Foto: Pen Satgas Yonif)
A
A
A

KEEROM - Kembali Satgas Yonif 143/TWEJ mendatangi sekolah di pedalaman Papua untuk memberikan motivasi kepada siswa/siswi SMPN 2 Web di Kampung Yuruf, Distrik Yaffi, Keerom, Papua, Kamis 8 Juni 2023.

Selain menjaga perbatasan RI-PNG Satgas Yonif 143/TWEJ juga mempunyai misi turut serta membantu mencerdaskan generasi muda yang berada di pedalaman Papua, maka dari itu anggota Pos Yuruf Satgas Yonif 143/TWEJ yang dipimpin oleh Lettu Inf Sukamto mendatangi SMPN 2 Web untuk memberikan motivasi agar siswa/siswi memiliki semangat belajar yang tinggi sehingga mampu bersaing dan menjadi generasi hebat.

Hal ini diungkapkan oleh Lettu Inf Sukamto Danpos Yuruf Satgas Yonif 143/TWEJ dalam keterangan yang menjelaskan bahwa keberadaan Satgas akan terus mendukung kegiatan pendidikan di wilayah pedalaman Papua.

“Mungkin belum banyak yang kami lakukan akan tetapi setidaknya dapat memacu semangat para siswa, oleh karena itu kami selalu berupaya memberikan yang terbaik dan mendukung kegiatan belajar mengajar diwilayah pedalaman Papua ini,” ujarnya.

Pihak sekolah dan para siswa SMPN 2 Web sangat senang dan menyambut gembira kedatangan anggota Satgas dari Pos Yuruf Satgas Yonif 143/TWEJ ini, bahkan mereka banyak yang mengutarakan memiliki cita-cita yang tinggi setelah mendengarkan motivasi dari anggota Pos Yuruf.

“Pihak sekolah dan para murid menyambut antusias kedatangan rombongan Satgas, mereka mengaku sangat termotivasi dengan obrolan ringan yang disampaikan anggota Satgas,” jelas Danpos.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191590//tni-fiJt_large.jpg
2 Ajudan Prabowo Pecah Bintang, Dipromosikan Duduki Jabatan Strategis TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191556//tni-4hoR_large.jpg
Mutasi Besar-besaran, Jenderal Tempur Kopassus Brigjen Aulia Dwi Nasrullah Ditunjuk Jadi Kapuspen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/340/3191531//bus_tni_al_kecelakaan_di_tol_belmera_medan-1Rxa_large.jpg
Bus TNI AL Kecelakaan di Tol Belmera Medan, Belasan Prajurit Terluka Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191519//panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-cAq5_large.jpg
Breaking News! Panglima TNI Rotasi 187 Perwira Tinggi dari 3 Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191343//tni-Zf51_large.jpg
Kogabwilhan III: Lapor ke TNI saat Ada Kapal Asing Masuk, Nelayan Jaga Kedaulatan Negara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/340/3191038//anggota_koramil_02_karangbaru_sertu_giman_saputra-ylo4_large.png
Aksi Heroik Sertu Giman Selamatkan 20 Warga saat Banjir Bandang di Aceh Tamiang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement