HOME NEWS NUSANTARA

Konvoi Sambil Bawa Sajam, 9 Anggota Geng Motor Ditangkap

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |15:16 WIB
Konvoi Sambil Bawa Sajam, 9 Anggota Geng Motor Ditangkap
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Diduga hendak tawuran, sembilan anggota geng motor ditangkap anggota Polda Lampung, pada Kamis 8 Juni 2023, sekitar pukul 04.00 WIB.

Kesembilan anggota geng motor tersebut diamankan di Jalan Way Sekampung, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandarlampung.

Danton Patroli Dalmas Polda Lampung, Ipda Parlindungan Siregar mengatakan, sembilan anggota geng motor itu ditangkap saat petugas tengah melakukan patroli.

"Para remaja itu lagi keliling, lalu berpapasan dengan tim yang sedang patroli, sehingga langsung dilakukan pengamanan," ujar Parlindungan kepada wartawan, Jumat (9/6/2023).

Halaman:
1 2
      
