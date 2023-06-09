Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ancam Bunuh Pilot Susi Air, KKB Teroris Egianus Kogoya Tutup Ruang Dialog

Fredy Nuboba , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |15:47 WIB
Ancam Bunuh Pilot Susi Air, KKB Teroris Egianus Kogoya Tutup Ruang Dialog
Pilot Susi Air Kapten Phillips Disandera KKB
JAYAPURA - Kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya mempersulit upaya pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens dengan menutup ruang komunikasi dengan aparat maupun pemerintah.

Namun, pihak aparat TNI-Polri terus mengupayakan negosiasi untuk membebasan warga negara Selandia Baru tersebut.

Sebelumnya beredar vidio viral di mana KKB kelompok Kogoya mengancam akan mengeksekusi pilot Susi Air jika dalam jangka waktu dua bulan ke depan pemerintah Indonesia tidak menyetujui permintaan mereka.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, bahwa salah satu sebab lamanya proses pembebasan pilot Susi Air karena pihak kelompok teroris Egianus Kogoya tidak membuka ruang untuk berkomunikasi dan dialog dengan aparat dan pemerintah.

“Sesuai dengan arahan Kapolda Papua, Aparat TNI-Polri tetap mengedepankan negoisasi dalam upaya pembebasan pilot Susi Air, " ujar Ignatius, Jumat (9/6/2023).

Sekadar diketahui, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono tetap memilih cara persuasif dalam upaya membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dari penyanderaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) teroris.

