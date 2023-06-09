Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tak Kunjung Ditemukan, Pencarian Korban Tenggelam di Pantai Menangis Dihentikan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |16:43 WIB
Tak Kunjung Ditemukan, Pencarian Korban Tenggelam di Pantai Menangis Dihentikan
Pencarian korban tenggelam. (Foto: Humas SAR Mataram)
MATARAM - Tim SAR gabungan menghentikan pencarian satu dari lima korban tenggelam saat berenang di perairan kawasan Pantai Tanjung Menangis, Dusun Ketapang, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram Lalu Wahyu Efendi dalam keterangan tertulisnya di Mataram, Jumat, mengatakan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan unsur-unsur yang terlibat dan pihak keluarga, operasi pencarian dihentikan setelah berlangsung selama tujuh hari.

"Korban yang tidak ditemukan atas nama Abdul Hakim (25)," kata Wahyu, dikutip dari Antara, Jumat (9/6/2023).

Selama sepekan, tim SAR gabungan memperluas area pencarian ke arah selatan dari lokasi kejadian dengan melakukan penyisiran dan penyelaman. Namun, korban tidak ditemukan.

"Pencarian dilakukan hingga perairan Maluk, Sumbawa Barat," katanya.

Kejadian itu bermula saat lima warga Lombok Timur berwisata ke Pantai Tanjung Menangis pada Jumat (2/6) sore. Saat berenang, tiba-tiba korban atas nama Arya (7) hanyut terseret ombak. Empat orang lainnya, Abib Kholik (13), Ziat (13), Abdul Hakim (25), dan Gian Heri Apriandi (18), berusaha menolongnya.

"Namun, semuanya ikut terseret arus hingga tenggelam, sementara Arya berhasil diselamatkan. Beberapa saat kemudian Abib Kholik ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian," katanya.

