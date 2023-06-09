Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dicekoki Obat Perangsang, Gadis 16 Tahun Dicabuli Kekasih

Muh Rusli , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |16:48 WIB
Dicekoki Obat Perangsang, Gadis 16 Tahun Dicabuli Kekasih
Illustrasi (foto: Freepik)
A
A
A

KOLAKA UTARA - Sebuah video mesum warga Desa Tambuha, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra) berinisial S (24) viral di media sosial. Adegan layaknya pasangan suami istri itu dilakukan bersama seorang anak di bawah umur yang masih berusia 16 tahun inisial F.

Video mesum S dan F tanpa busana berdurasi 37 detik. Adegan itu direkam S saat berhubungan intim di salah satu kamar wisma di Kota Lasusua pada Februari 2023 lalu. Kini video tersebut tersebar di grub WhatsApp yang salah satunya Kerukunan Keluarga Soppeng di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kapolsek Ngapa, Ipda Burhan mengatakan, penyebar video mesum itu pertama kali dilakukan oleh pelaku kepada sepupu korban yang ada di Kabupaten Bone. Setelah sampai di tangan keluarga F, video itu tersebar di grub WhatsApp.

"Keluarga korban yang mengetahui hal itu marah dan melapor ke polisi," terangnya kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (9/6/2023).

Tidak hanya keluarga F di Sulsel, yang ada di Desa Watumotaha, Kolut juga geram dan telah merencanakan untuk mendatangi pelaku sejak, Kamis (8/6/2023) siang. Dirinya langsung menghubungi kades setempat agar mencegat dan menenangkan agar tidak main hakim sendiri.

Dari introgasi polisi, S merekam adegan intim tersebut tanpa sepengetahuan F. Korban pada saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri usai dicokoki obat perangsang oleh pelaku.

"Video ini sering dipakai mengancam korban untuk disebar jika tidak dilayani," bebernya.

F di Kolut bertatus karyawati di salah satu counter. Karena merasa terancam oleh pelaku, pada April lalu memutuskan pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Bone.

