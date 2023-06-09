Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Polda Riau Tetapkan Bripka Andry Curhat Setor ke Atasan sebagai DPO

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |18:50 WIB
Polda Riau Tetapkan Bripka Andry Curhat Setor ke Atasan sebagai DPO
Kombes Nandang Mukmin. (Foto: Banda Haruddin Tanjung)
A
A
A

PEKANBARU – Polda menetapkan Bripka Andry Darma sebagai DPO (Daftar Pencaharian Orang). Bripka Andry tidak mau dinas ke tempat satuan yang baru yakni di Brimob Polda Riau di Pekanbaru pasca keluar mutasi. Terhitung, sudah 57 hari Andry Darma tidak masuk bertugas.

"Sudah 57 hari dia tidak berdinas," kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Nandang Mukmin Wijaya didampingi Kabid Propam Polda Riau Kombes Johanes Setiwam dan Kasubdit Paminal AKBP Fahrian Jumat (9/6/2023).

 BACA JUGA:

Kabid Humas menjelaskan, bahwa Polda Riau sudah melayangkan surat panggilan terhadap Andry, sejak dia menolak berdinas dan mencuatnya kasus dugaan setoran ke Kompol P (Petrus), mantan Komandan Brimob Rokan Hilir.

Atas pelanggaran tidak dinas dalam waktu yang cukup lama, Polda Riau menetapkan Bripka Andry Darma sebagai DPO.

 BACA JUGA:

"Bahwa kini Bripka A sudah ditetapkan sebagai DPO," tegasnya.

Dikatanya Nandang, bahwa pimpinan, Kapolda Riau Irjen M Iqbal memerintahkan untuk menindak tegas jika ada anggota yang bersalah.

Selain itu, Polda Riau juga melakukan penahanan terhadap Kompol P yang disebut Bripka Andry menerima setoran Rp650 juta.

Halaman:
1 2
      
