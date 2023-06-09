Mahasiswa PCR Tewas saat Ospek, 7 Senior Diperiksa Polisi

PEKANBARU - Polres Kampar melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah mahasiswa Politeknik Caltex Riau (PCR) atas tewasnya Candra (19) saat menjalani ospek. Ada tujuh mahasiswa senior yang diperiksa.

Kapolres Kampar AKBP Didik Priyo Sambodo mengatakan, pemeriksaan terhadap para mahasiswa Politeknik Caltex Riau untuk memudahkan hasil penyelidikan jika nantinya orangtua korban keberatan atas tewasnya Candra saat menjalankan kegiatan penerimaan keorganisasian kemahasiswaan PCR.

"Kita sudah periksa 7 mahasiswa Politeknik Caltex Riau dalam kasus bilangnya nyawa orang lain dalam kegiatan ke mahasiswaan itu," kata Kapolres Kampar, Jumat (9/6/2023).

Sejauh ini, pihak kepolisian belum bisa meningkatkan ke penyidikan karena masih menunggu laporan resmi kepolisian. Jika sudah ada laporan langsung ditingkatkan ke lidik.

"Kita sudah melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan alat bukti. Jika sudah ada laporan resmi kita segera tingkat jadi penyidikan berarti bakal ada tersangka," tukasnya.

Kapolres juga menyayangkan atas kejadian terhadap hal yang membahayakan junior oleh seniornya yang kini berakhir dengan tewasnya junior.

"Kita heran masih ada terjadi hal yang membahakan terhadap senior kepada junior," tukasnya.