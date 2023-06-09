Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Santri Dukung Ganjar Latih Masyarakat Mandiri Tingkatkan Pendapatan Keluarga di Serang

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |23:01 WIB
Santri Dukung Ganjar Latih Masyarakat Mandiri Tingkatkan Pendapatan Keluarga di Serang
Ganjar Pranowo (Foto: Antara)
JAKARTA - Sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) mendorong masyarakat agar bisa mandiri. Salah satunya dengan menggelar pelatihan.

Demikian dikatakan Koordinator Wilayah SDG Banten, Yury Alam Fathallah.

SDG melatih masyarakat membuat kerupuk emping di desa Pancalaksana, Curug, Kota Serang, Banten, Kamis 8 Juni 2023. Menurutnya, dengan masyarakat mandiri bisa meningkatan pendapatan keluarga.

"Jadi di wilayah Kecamatan Curug, Kota Serang makanan ini menjadi tren di kalangan masyarakat. Maka, kami kemas acara pelatihan tersebut dan disosialisasikan supaya bisa menjadi sesuatu yang bisa mendapatkan nilai ekonominya," ujar Yury melalui keterangan tertulis.

Pelatihan dan pendampingan bakal terus dilakukan hingga program pelatihan sukses dilaksanakan. Masyarakat khususnya khususnya para santri bisa merasakan manfaat dari pelatihan oleh SDG Banten.

"Kami sudah sampaikan bahwa ke depannya akan kami lakukan pembinaan, sama halnya seperti di tempat lain. Mulai dari pelatihan produksi hingga pemasarannya, bahkan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah untuk memperkuat sektor UMKM," ujar Yury.

