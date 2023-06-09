Ugal-Ugalan, Mobil Pikap Hantam Kendaraan Lain hingga Terbakar di Gunungkidul

YOGYAKARTA - Kecelakaan hebat terjadi di Gunungkidul, tepatnya di ruas jalan Semanu-Wonosari Km 3, tepatnya di depan RSU Pelita Husadarl Padukuhan Sambirejo, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Gunungkidul. Sebuah pikap sarat penumpang bertabrakan dengan pikap lainnya.

Seluruh penumpang pikap warna hitam terpental usai menabrak pikap warna putih. Kedua pikap baru berhenti usai menabrak tiang listrik. Namun nahas, kabel listrik di atasnya terlepas dan menimpa salah satu pikap.

Akibatnya api sempat berkobar di lokasi kejadian hingga akhirnya petugas keamanan RSU Pelita Husada berhasil memadamkan api dengan apar yang mereka miliki. Hingga berita ini dibuat polisi masih menyusun laporan kecelakaan tersebut.

Dukuh Sambirejo Wiyana menuturkan berdasarkan, informasi yang ia dapat kecelakaan itu terjadi Kamis (8/6/2023) malam sekira 20.30 WIB. Kecelakaan bermula ketika kedua mobil tersebut melaju dari arah yang sama, timur ke barat (Semanu ke arah Wonosari).

Mereka berjalan depan belakang di mana mobil grand max hitam AA 9068 B membawa penumpang sebanyak 12 orang berada di belakang Daihatsu Grandmax nomor plat AA 1671 ZK warna putih.

"Mobil putih melaju biasa sementara yang hitam cukup kencang," kata dia.

Sesampainya di lokasi kejadian terlihat Daihatsu Grandmax warna hitam dengan Nopol AA 9068 B yang membawa penumpang sebanyak 12 orang pekerja proyek dengan kecepatan tinggi bermaksud mendahului mobil Daihatsu Grandmax nomor plat AA 1671 ZK

Namun, nahas dari arah berlawanan melaju sebuah sepeda motor. Kemungkinan besar Grandmax yang membawa penumpang pekerja proyek ini kaget dan berusaha menghindari motor dari arah berlawanan tersebut.

"Grand Max hitam banting stir ke kiri dan menabrak Grand mMax putih," ceritanya.