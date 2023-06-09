Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Perairan Yogyakarta Hari Ini

Erfan Erlin , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |08:22 WIB
BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Perairan Yogyakarta Hari Ini
Ilustrasi/ Doc: Freepik
A
A
A

SLEMAN - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) DIY memperingatkan adanya potensi gelombang laut tinggi di perairan Yogyakarta.

Sebab, pada Jumat (9/6/2023) ini, tinggi gelombang di perairan Yogyakarta diperkirakan berkisar antara 2.5 – 4.0 meter atau kategori tinggi.

 BACA JUGA:

Sementara itu, kondisi cuaca di pagi hari akan cerah berawan. Siang hingga sore hari ada potensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Dan malam hari berawan. Sementara Sabtu (10/6/2023) dini hari, diperkirakan akan cerah Berawan.

 BACA JUGA:

Suhu udara sendiri diperkirakan berada pada kisaran 23 - 32 °C dengan kelembapan udara 66 - 94 %. Angin bertiup dari tenggara-selatan dengan kecepatan maksimum 32 km/jam.

(Nanda Aria)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191107/operasi_modifikasi_cuaca-trOQ_large.jpg
BMKG: Cuaca Ekstrem Masih Hantui Sumatra, Masyarakat Terdampak Bencana Diminta Waspada Risiko Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191092/gelombang_tinggi-JFiD_large.jpg
BMKG Ingatkan Waspada Cuaca Ekstrem saat Libur Natal dan Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189934/gelombang_tinggi-FSIP_large.jpg
Peringatan Dini BMKG : Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 15-18 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189557/bmkg-MXei_large.jpg
BMKG Ungkap Bibit Siklon Tropis 93S Berkembang, Bisa Picu Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187945/gelombang_tinggi-gDRB_large.jpg
BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 5-8 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187920/hujan-ZjVR_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement