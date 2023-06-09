BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Perairan Yogyakarta Hari Ini

SLEMAN - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) DIY memperingatkan adanya potensi gelombang laut tinggi di perairan Yogyakarta.

Sebab, pada Jumat (9/6/2023) ini, tinggi gelombang di perairan Yogyakarta diperkirakan berkisar antara 2.5 – 4.0 meter atau kategori tinggi.

Sementara itu, kondisi cuaca di pagi hari akan cerah berawan. Siang hingga sore hari ada potensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Dan malam hari berawan. Sementara Sabtu (10/6/2023) dini hari, diperkirakan akan cerah Berawan.

Suhu udara sendiri diperkirakan berada pada kisaran 23 - 32 °C dengan kelembapan udara 66 - 94 %. Angin bertiup dari tenggara-selatan dengan kecepatan maksimum 32 km/jam.

(Nanda Aria)