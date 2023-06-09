Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ganjar Siapkan Perpustakaan Futuristik di Kendal untuk Anak Muda Tingkatkan Literasi dan Berkarya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |14:02 WIB

Ganjar Pranowo siapkan perpustakaan futuristik di Kendal, Jateng. (Ist)
A
A
A

KENDAL - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo telah menyiapkan Perpustakaan Daerah Kendal futuristik yang dijuluki ‘The Light Library’ di Kelurahan Karangsari Kecamatan Kendal, Kendal, Jawa Tengah (Jateng).

Perpustakaan yang dibangun dengan anggaran senilai Rp9,35 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 itu memiliki sejumlah fasilitas yang cocok bagi anak muda dan generasi Z dalam menyerap literasi.

Pasalnya, perpustakaan ini dilengkapi fasilitas futuristik, seperti ruang pameran, ruang podcast, ruang baca digital, ruang audio visual, ruang diskusi, hingga kafe.

“Ini saya kira salah satu contoh yang bagus ya. Kalau kita ingin meningkatkan literasi, infrastrukturnya bagus. Tadi fasilitasnya bagus sehingga akan menyedot orang untuk datang,” kata Ganjar, Jumat (9/6/2023).

Di samping menyerap literasi, Ganjar menyebut perpustakaan ini juga dapat difungsikan anak-anak muda apabila ingin membuat event atau lomba, seperti lomba menulis dan mereview buku.

Selain itu, kata Ganjar, fasilitas-fasilitas tersebut dapat digunakan anak muda dalam menciptakan karya. Seperti untuk mereka yang menggiatkan musik, pembuatan film, hingga anak-anak indie.

“Nongkrong pun diajak untuk meningkatkan literasi. Ini nongkrongnya tentang literasi digital umpama, dia mau bahas soal etika bermedsos umpama. Nah ini kita sediakan sehingga literasi kita tambah bagus,” ujar Ganjar.

