HOME NEWS JATENG

Duh! Bayi Baru Lahir Tewas Diduga Dibuang Orangtuanya di Sungai Citarum

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |18:34 WIB
Duh! Bayi Baru Lahir Tewas Diduga Dibuang Orangtuanya di Sungai Citarum
Foto: Antara
A
A
A

SEMARANG- Polisi menyelidiki penemuan jasad bayi yang dibuang di bawah Jembatan Citarum di sekitar Jalan Arteri Soekarno Hatta, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Panit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang Ipda Dimas Prawira mengatakan mayat bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain di sekitar Sungai Citarum.

Saat ditemukan, kata dia, bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut dalam kondisi tertelungkup di atas air. "Temuan itu kemudian diteruskan warga ke polisi," ujarnya dilansir Antara, Jumat (9/6/2023).

Dari kondisi awal, kata dia, pada jasad bayi masih ditemukan ari-ari dan terlilit kain. Namun, dirinya belum bisa memastikan usia maupun kapan bayi tersebut dilahirkan karena masih harus menunggu hasil autopsi. "Dari kondisinya kemungkinan baru saja lahir," katanya.

Mayat bayi tersebut kemudian dibawa ke RS dr.Kariadi Semarang untuk diautopsi guna penyelidikan lebih lanjut.

(Fahmi Firdaus )

      
