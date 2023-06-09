Proses Ospek Gabung ke PPP, Sandiaga Uno Keliling Ponpes

SEMARANG – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno memantapkan dirinya bergabung di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun demikian, ada semacam ospek dari pimpinan PPP Mardiono agar Sandi lawatan ke sejumlah pondok pesantren (ponpes).

Hal itu diungkapkan saat Sandi mengunjungi Ponpes Al Itqon, Kampung Bugen, Kelurahan Tlogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jumat 9 Juni 2023. Kegiatan di petang itu bertajuk “Silaturahim dan Dialog Tokoh Agama dan Santri”.

“Ya, PPP ini sudah ada kesamaan pemikiran,” kata Sandi ketika ditanyakan alasan dirinya mantap berlabuh di PPP.

Menurutnya, kedatangan Sandi di Ponpes Al Itqon Bugen Kota Semarang itu bagian dari “ospek” dirinya bergabung di partai politik berlambang Kakbah itu. Sandi sebelumnya sudah lawatan ke beberapa ponpes di Indonesia.

“Berdasarkan arahan dari pimpinan PPP, saya harus melewati beberapa proses ospek gitu ya, ini termasuk ospek yang sudah hampir berakhir, jadi ini menuju lulus ya,” sambungnya.

Saat memberikan sambutan, Sandi mengatakan di Indonesia ada sekira 27 ribu ponpes dan jumlah santrinya sekira 5 juta orang. Saat ditanyakan berapa ponpes yang akan dikunjunginya, Sandi mengatakan akan menurut perintah kiai.

“Saya kalau diperintah kiai semua, maka semua saya kunjungi satu persatu. Ada enam badan otonom di bawah PPP yang harus saya kunjungi, dan beberapa sudah saya jajaki, GPK (Gerakan Pemuda Kakbah) yang terakhir. Tapi nanti juga ada beberapa yang ditugaskan oleh ketua umum, harapannya mudah-mudahan ini bisa rampung dalam beberapa minggu ke depan,” ungkapnya.

Pada kunjungan di Ponpes Al Itqon Bugen Kota Semarang itu, Sandi sempat salat berjamaah di Gedung Pondok Putra. Sandi menjadi makmum, imamnya K.H. Haris Sodaqoh selaku pengasuh utama ponpes tersebut.