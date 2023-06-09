Advertisement
HOME NEWS JATENG

Sandiaga Uno: Santri Berpotensi Tinggi Kembangkan Ekonomi Kreatif

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |20:54 WIB
Sandiaga Uno: Santri Berpotensi Tinggi Kembangkan Ekonomi Kreatif
SEMARANG – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan potensi santri mengembangkan ekonomi kreatif sangat tinggi. Selain itu, Jawa Tengah juga disebutnya sebagai provinsi yang saat ini sangat berkembang wisata religinya.

“Wisata religi sangat berkembang, beberapa provinsi fokus (wisata religi), ada Aceh, NTB, Jawa Tengah salah satunya,” kata Sandi saat Sandi mengunjungi Ponpes Al Itqon, Kampung Bugen, Kelurahan Tlogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jumat 9 Juni 2023. Kegiatan di petang itu bertajuk “Silaturahim dan Dialog Tokoh Agama dan Santri”.

Wisata religi dicontohkannya, saat ini ada sedang trend tadabur alam, termasuk ke pegunungan atau memancing termasuk wisata-wisata dengan model persawahan.

“Sediakan tempat-tempat ibadah di sana, di kafe ada tempat ibadah, jadi ketika azan bisa tunaikan ibadah di tengah-tengah berwisata,” lanjutnya.

Terkait ekonomi kreatif santri, di depan ratusan santriwan dan santriwati yang hadir, termasuk beberapa tokoh kiai, Sandi mengatakan di Indonesia ada sekira 27ribu ponpes dengan jumlah santrinya sekira 5juta orang. Jika itu dikembangkan dengan baik maka peluang membuka 4,4juta lapangan kerja baru di Indonesia di tahun mendatang akan bisa terwujud.

Di sana juga Sandi sempat mengatakan tujuan lawatannya ini.

“Ya betul ada politik, ada demokrasi, tapi harus bersatu, mempercepat pembangunan,” tambahnya.

Pada kegiatan itu, tokoh-tokoh kiai yang hadir di antaranya Wakil Ketua DPW PPP Jateng Istajib, Ketua DPC PPP Kota Semarang Fatchur Rohman, Sekretaris Komisi B DPRD Jateng dari PPP M. Ngainirrichardl, K.H Fadlolan Musyafa selaku Ponpes Fadhlul Fadhlan Mijen Semarang dan K.H. Ubaidillah Sodaqoh selaku Rois Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah.

Topik Artikel :
santri sandiaga uno
