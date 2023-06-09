Polisi Lakukan Pencocokan DNA Mayat dalam Koper, Diduga Mahasiswi Kampus Surabaya

SURABAYA - Polrestabes Surabaya akan melakukan pencocokan DNA guna mengidentifikasi mayat yang ditemukan dalam koper di kawasan Gajah Mungkur, jalur Pacet-Cangar, Mojokerto.

Diduga kuat, mayat itu adalah Angelia Natania (AN), mahasiswi di Surabaya yang dilaporkan hilang sebulan lalu.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Pasma Royce mengatakan, pihaknya telah menerima dua laporan. Yakni laporan kehilangan atas nama AN pada 5 Mei 2023, dan penemuan mayat di Pacet pada Rabu (7/6/2023).

Tes DNA dilakukan untuk memastikan identitas karena kondisi mayat saat ditemukan dalam keadaan rusak. "Kami tunggu hasil valid dari tim ahli untuk menyimpulkan orang hilang ini atau bukan," kata Pasma di Mapolrestabes Surabaya, Kamis (8/6/2023).

Pasma menambahkan, saat ditemukan, mayat korban sudah dalam kondisi membusuk. Namun tubuhnya utuh. Di sisi lain, saat ini tengah menahan seorang terduga pelaku pembunuhan AN yang diketahui berinisial R (41). "Terduga pelaku merupakan guru les korban," tandas Pasma.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Mirzal Maulana menambahkan, R menjadi terduga kuat pelaku pembunuhan AN. Hal ini berdasarkan hasil pengecekan CCTV di apartemen milik korban di kawasan Gunung Anyar. "R ini warga Surabaya. Saat kami pantau di CCTV, kita pertanyakan bahwa yang paling terakhir bersama korban adalah R," katanya.