HOME NEWS JATIM

Aksinya Bunuh Sopir Taksi Online Viral, 2 Pelaku Hendak Kabur dari Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |15:47 WIB
Aksinya Bunuh Sopir Taksi Online Viral, 2 Pelaku Hendak Kabur dari Malang
Pembunuh sopir taksi online berencana kabur dari Malang usai aksinya viral. (MPI/Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Perkara pembunuhan pengemudi taksi online di Malang, Jawa Timur, masih dikembangkan polisi kendati sudah menangkap 2 tersangka. Pengembangan dilakukan guna menyelidiki apakah ada tersangka lain, termasuk motif lainnya.

"Untuk tersangka lain, kami masih dalami, termasuk motif lainnya," ucap Wakapolres Malang Kompol Wisnu S Kuncoro saat dikonfirmasi pada Jumat (9/6/2023).

Sejauh ini berdasarkan penyelidikan dari tim gabungan, kedua tersangka Exza Candra Dwipa (29) warga Desa Sumbertangkil, Kecamatan Tirtoyudo dan Ahwan Nuron (35) warga Kepanjen, Kabupaten Malang, mengakui perbuatannya. Keduanya bahkan nyaris melarikan diri bila kepolisian tak cepat menyergap rumah Exza, pada Rabu (7/6/2023) dini hari.

"Kalau tidak kita diamankan segera, kemungkinan besok pagi atau sehari setelahnya kedua pelaku ada indikasi keluar dari wilayah Kabupaten Malang. Jadi kendaraan ini dikuasai dan dijual," ujarnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Malang Iptu Wahyu Rizki Saputro menyatakan kedua tersangka ini sudah merencanakan kabur dari Kabupaten Malang, usai aksinya menjadi perhatian masyarakat. Bahkan tersangka Ahwan sengaja menginap di rumah Exza untuk selanjutnya kabur ke luar daerah pada Rabu paginya.

"Mereka sudah rencanakan kabur dengan membawa serta barang bukti mobil milik korban keluar Malang. Setelah tahu kasus pembunuhan driver taksi online viral," ucapnya.

Tetapi pihaknya belum mengetahui detail tujuan para tersangka setelah kabur meninggalkan wilayah Malang. Hanya saja, diduga kabur sebagai upaya agar tidak tertangkap polisi.

"Tujuannya ke mana, iya mereka inginnya kabur. Agar tidak tertangkap. Sebelumnya media sosial yang dimiliki sudah dinonaktifkan," kata mantan Kasatreskrim Polres Gresik ini.

