Curi Burung Seharga Jutaan Rupiah, Pelaku Ditangkap

MALANG - Polres Malang menangkap pelaku yang mencuri burung senilai jutaan rupiah. Aksi pencurian ini terjadi di rumah milik Arifin Afan (30) warga Desa Sumbertempur, Kecamatan Wonosari pada pada Senin (5/6/2023).

Kasi Humas Polres Malang Iptu Ahmad Taufik mengatakan, pelaku berinisial SH (32), warga Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Dia diamankan personel Unit Reskrim Polsek Wonosari di rumahnya, Kamis (8/6/2023).

"Terduga pelaku diamankan petugas kemarin, Kamis (8/6) sekitar pukul 04.00 WIB di rumahnya," ucap Taufik saat dikonfirmasi pada Jumat (9/6/2023) sore.

Pemilik burung kenari senilai jutaan rupiah itu baru sadar burung peliharaannya hilang dicuri ketika hendak memberi makan pada Senin dini hari sekitar pukul 02.00 WIB. Saat itu, ia kaget belasan burung kenarinya raib.

"Korban ini kaget saat mendapati sangkar-sangkar burung yang biasa tergantung, posisinya berada di bawah dan burung-burung yang di dalam sudah tidak ada. Seketika itu ia memeriksa rekaman CCTV," ucapnya.

Hasilnya mengejutkan, 17 burung kenari jenis F1 dan lokal serta dua sangkar digondol maling. Dari rekaman CCTV, ada seseorang yang mengambil burung mahalnya. Berbekal rekaman CCTV itu, ia melaporkan kasus tersebut ke Polsek Wonosari.

"Petugas yang mendapat laporan segera melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terduga pelaku. Total nilai kerugian korban mencapai Rp13 juta," tuturnya.

Tersangka mengakui semua perbuatannya di hadapan penyidik. Sebelum melakukan pencurian, tersangka terlebih dahulu memanjat pohon cemara di samping rumah korban. Selanjutnya, pencuri masuk ke dalam rumah dengan cara membobol atap yang terbuat dari asbes.

"Setelah berhasil masuk, tersangka langsung mengambil burung-burung langsung melarikan diri. Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi, kemudian dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku," tuturnya.