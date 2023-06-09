Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Hujan Deras, Longsor Rusak 2 Rumah di Sukabumi

Adi Haryanto , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |07:01 WIB
Hujan Deras, Longsor Rusak 2 Rumah di Sukabumi
Longsor Sukabumi (Foto: Adi Haryanto)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Dua rumah warga di Desa Cipada, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat rusak karena terdampak bencana tanah longsor pada Rabu 7 Juni 2023.

Dua rumah yang rusak berada di kampung yang berbeda. Satu rumah di Kampung Pasimanggu RT 2/6, Desa Cipada, Kecamatan Cikalongwetan, KBB. Sementara satu rumah lainnya yang rusak karena bencana longsor ada di Kampung Pasirmalang RT 3/4 Desa Cipada, Kecamatan Cikalongwetan, KBB.

Petugas lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), KBB, Suheri menjelaskan, peristiwa longsor tersebut terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi turun di wilayah tersebut.

"Hujan yang turun cukup deras, sehingga membuat pondasi tembok longsor di bagian dapur," katanya, Kamis (8/6/2023).

Peristiwa tersebut juga menyebabkan satu rumah di lokasi tersebut terancam dampak longsor susulan. Yakni, rumah milik Ika (19) yang dihuni empat jiwa. Kepada pemilik rumah yang terdampak langsung atau terancam agar tetap waspada.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Longsor Sukabumi Hujan longsor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187963/rumah_di_depok_nyaris_ambruk_karena_longsor-ld1J_large.jpg
Rumah di Depok Nyaris Ambruk karena Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187442/pemerintah-Oc0q_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumut, 4 Jenazah Wanita Ditemukan di Desa Sibalanga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186805/longsor_di_tapanuli_utara-gpcB_large.jpg
Tim SAR Temukan Korban Longsor di Proyek PLTM Aek Sibundong Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186429/wali_kota_sibolga-Zo1B_large.jpg
Wali Kota Sibolga Hilang Kontak, Terakhir Beri Kabar Terjebak Longsor di Tapanuli Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185921/longsor_banjarnegara-NTQj_large.jpg
Operasi Pencarian Dihentikan, 11 Korban Longsor Banjarnegara Tidak Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185701/longsor-sBWq_large.jpg
Operasi SAR Terakhir, Pencarian Korban Longsor Banjarnegara Difokuskan di Sektor C
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement