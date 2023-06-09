Hujan Deras, Longsor Rusak 2 Rumah di Sukabumi

BANDUNG BARAT - Dua rumah warga di Desa Cipada, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat rusak karena terdampak bencana tanah longsor pada Rabu 7 Juni 2023.

Dua rumah yang rusak berada di kampung yang berbeda. Satu rumah di Kampung Pasimanggu RT 2/6, Desa Cipada, Kecamatan Cikalongwetan, KBB. Sementara satu rumah lainnya yang rusak karena bencana longsor ada di Kampung Pasirmalang RT 3/4 Desa Cipada, Kecamatan Cikalongwetan, KBB.

Petugas lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), KBB, Suheri menjelaskan, peristiwa longsor tersebut terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi turun di wilayah tersebut.

"Hujan yang turun cukup deras, sehingga membuat pondasi tembok longsor di bagian dapur," katanya, Kamis (8/6/2023).

Peristiwa tersebut juga menyebabkan satu rumah di lokasi tersebut terancam dampak longsor susulan. Yakni, rumah milik Ika (19) yang dihuni empat jiwa. Kepada pemilik rumah yang terdampak langsung atau terancam agar tetap waspada.