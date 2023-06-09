Segera Diadili, Penculik Keponakan Artis Ocid Ditahan di Rutan Garut

GARUT - Kasus penculikan keponakan Ocid, pemeran Dudung Sinetron Dunia Terbalik dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, Kamis (8/6/2023). Pelimpahan kasus penculikan seorang anak berinisial NF (4) itu dilakukan penyidik kepolisian siang tadi.

Selain memberikan sejumlah berkas, polisi turut menyerahkan tersangka R (21). Kuasa hukum tersangka, Soni Sonjaya, mengatakan kliennya sempat ditanyai sejumlah pertanyaan oleh jaksa Kejari Garut di proses pelimpahan sekira pukul 13.00 WIB itu.

"Oleh jaksa yang menerima, klien saya ditanyai sejumlah pertanyaan, seperti kenapa bisa ada di sini (dihukum), siapa itu (yang diculik), lalu apa tujuannya. Itu saja tadi yang ditanyakan saat saya mendampingi," kata Soni Sonjaya pada MNC Portal Indonesia (MPI).

Mendengar pertanyaan tersebut, lanjut Soni, kliennya memberikan jawaban yang simpel. Kepada jaksa, R bersikeras jika NF merupakan anak dari adik kekasihnya.

"Seperti mengaku bahwa anak yang diculik merupakan anak dari adik kekasihnya, lalu tujuannya karena sayang terhadap anak, dalam pengakuannya tidak ada motif cabul. Dia (R) menyadari bahwa kesalahannya adalah tidak meminta izin pada keluarga anak tersebut," ujarnya.

Usai dilimpahkan, R saat ini dititipkan di Rutan Garut untuk menunggu proses selanjutnya, yakni persidangan. Soni memperkirakan proses sidang yang dijalani kliennya itu akan digelar tak lama lagi.

"Perkiraan minggu depan sudah disidang," ucapnya.