Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Segera Diadili, Penculik Keponakan Artis Ocid Ditahan di Rutan Garut

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |03:00 WIB
Segera Diadili, Penculik Keponakan Artis Ocid Ditahan di Rutan Garut
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

GARUT - Kasus penculikan keponakan Ocid, pemeran Dudung Sinetron Dunia Terbalik dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, Kamis (8/6/2023). Pelimpahan kasus penculikan seorang anak berinisial NF (4) itu dilakukan penyidik kepolisian siang tadi.

Selain memberikan sejumlah berkas, polisi turut menyerahkan tersangka R (21). Kuasa hukum tersangka, Soni Sonjaya, mengatakan kliennya sempat ditanyai sejumlah pertanyaan oleh jaksa Kejari Garut di proses pelimpahan sekira pukul 13.00 WIB itu.

"Oleh jaksa yang menerima, klien saya ditanyai sejumlah pertanyaan, seperti kenapa bisa ada di sini (dihukum), siapa itu (yang diculik), lalu apa tujuannya. Itu saja tadi yang ditanyakan saat saya mendampingi," kata Soni Sonjaya pada MNC Portal Indonesia (MPI).

Mendengar pertanyaan tersebut, lanjut Soni, kliennya memberikan jawaban yang simpel. Kepada jaksa, R bersikeras jika NF merupakan anak dari adik kekasihnya.

"Seperti mengaku bahwa anak yang diculik merupakan anak dari adik kekasihnya, lalu tujuannya karena sayang terhadap anak, dalam pengakuannya tidak ada motif cabul. Dia (R) menyadari bahwa kesalahannya adalah tidak meminta izin pada keluarga anak tersebut," ujarnya.

Usai dilimpahkan, R saat ini dititipkan di Rutan Garut untuk menunggu proses selanjutnya, yakni persidangan. Soni memperkirakan proses sidang yang dijalani kliennya itu akan digelar tak lama lagi.

"Perkiraan minggu depan sudah disidang," ucapnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187803/penculikan-amvj_large.jpg
Sambil Menangis Sesenggukan, Ibunda Terima Jenazah Alvaro Kiano di RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187781/rs_polri-N6bt_large.jpg
Hasil Tes DNA, RS Polri Pastikan Kerangka di Tenjo Bogor Jenazah Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187645/alvaro-UvxA_large.jpg
Polisi Umumkan Hasil Tes DNA Kerangka Diduga Alvaro Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186313/alvaro_kiano-HWME_large.jpg
Polisi Ungkap Fakta Baru, Ayah Tiri Sempat Ingin Kubur Jasad Alvaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185697/alvaro_kiano-h8nt_large.jpg
7 Fakta Baru Alvaro Bocah Hilang 8 Bulan Tewas hingga Tersangka Ayah Tiri Bunuh Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185662/polres_jaksel_konpers_kerangka_diduga_alvaro-SI47_large.jpg
Ayah Tiri Alvaro Gantung Diri Pakai Celana di Ruang Konseling Polres Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement