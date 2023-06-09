Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Polisi Selidiki Tewasnya Dua Pendulang Emas di Sukabumi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |06:41 WIB
Polisi Selidiki Tewasnya Dua Pendulang Emas di Sukabumi
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

SUKABUMI - Jajaran Polsek Lengkong Resor Sukabumi menyelidiki kasus tewasnya dua pendulang emas yang tengah melakukan aktifitas di sekitar aliran sungai yang berada di kawasan Perkebunan Tugu Cimenteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu 7 Juni 2023.

"Kami sudah meminta keterangan dari sejumlah saksi terkait tewasnya dua pendulang emas yang berada di Desa Langkapjaya, Kecamatan Lengkong tersebut pada Rabu," kata Kapolsek Lengkong Iptu Endang Slamet dilansir Antara, Jumat (9/6/2023).

Menurut Endang, kedua korban diketahui bernama bernama Nagip (18) dan Asep Abdul Majid (25). Dua pemuda ini tewas setelah tebing yang berada di lokasi penambangan longsor yang kemudian menimbun korban.

Informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian, kejadian ini terjadi pada Rabu sekitar pukul 05.20 WIB di mana saat itu kedua korban bersama lima rekannya tengah mendulang emas di aliran sungai.

Mereka yang tengah asyik mendulang emas, tiba-tiba tebing yang berada di atas mereka longsor. Lima pendulang rekan korban yang melihat kejadian itu berhasil menyelamatkan diri sementara Nagip dan Asep tertimbun karena lokasinya cukup dengan tebing yang longsor itu.

Melihat dua pemuda itu tertimbun longsor, lima rekan korban kemudian mencoba memberikan bantuan dengan alat seadanya dan meminta bantuan dari warga sekitar. Kedua korban pun akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke rumahnya masing-masing.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142770/vonis_7_terdakwa_kasus_korupsi_cap_emas_antam_ilegal_6_hingga_9_tahun_penjara-O8lX_large.jpg
Vonis 7 Terdakwa Kasus Korupsi Cap Emas Antam Ilegal, 6 hingga 9 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/337/3124048/dpr-4BKT_large.jpg
Antam Menang PK, DPR: Eksekusi Putusan Terkait Budi Said Harus Segera Dijalankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/337/3018501/kejagung-periksa-eks-dirut-pt-antam-dan-8-saksi-terkait-kasus-korupsi-emas-QJEnsFuOQ1.jpg
Kejagung Periksa Eks Dirut PT Antam dan 8 Saksi Terkait Kasus Korupsi Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/340/3000243/polisi-gagalkan-pengiriman-emas-10-kilogram-diduga-hasil-pertambangan-tanpa-izin-fxbtlJyckW.jpg
Polisi Gagalkan Pengiriman Emas 10 Kilogram Diduga Hasil Pertambangan Tanpa Izin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/338/2997009/polisi-tangkap-9-orang-diduga-penambang-emas-liar-ilegal-di-area-pt-antam-bogor-fJwAPc0Yw5.jpg
Polisi Tangkap 9 Orang Diduga Penambang Emas Liar Ilegal di Area PT Antam Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/19/340/2885584/viral-warga-gorontalo-berburu-butiran-emas-murni-di-bibir-pantai-5KeVG5FMPV.jpg
Viral Warga Gorontalo Berburu Butiran Emas Murni di Bibir Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement