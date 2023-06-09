Polisi Tutup Tambang Pasir Ilegal di Garut, 2 Orang Jadi Tersangka

GARUT - Tambang pasir ilegal di wilayah Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, ditutup polisi. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka terkait tambang pasir ilegal ini.

"Penutupan dilakukan tim gabungan dari Bareskrim, Polda, dan Polres Garut," kata Kapolres Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro, Jumat (9/6/2023).

Dia menjelaskan, penanganan penutupan aktivitas tambang pasir ilegal ini dilakukan langsung oleh Bareskrim Mabes Polri. Menurutnya Polres Garut hanya melakukan back up.

"Informasi yang kami terima, diduga kaitan dengan kegiatannya yang tidak berizin. Penanganannya langsung dilakukan Bareskrim," ujarnya.