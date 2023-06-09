Advertisement
HOME NEWS JABAR

Sosialisasikan Ganjar, Komunitas Warteg Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Lansia

Muhammad Ramadhan , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |18:30 WIB
Sosialisasikan Ganjar, Komunitas Warteg Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Lansia
Ganjar Pranowo/Foto: MNC Portal
A
A
A

PANGANDARAN- Relawan pendukung Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Warung Tegal (Kowarteg) Indonesia, memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis kepada sejumlah ibu rumah tangga prasejahtera di Desa Kertaharja, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Koordinator Kowarteg Indonesia, Noehrozi mengatakan, selain menyasar ibu rumah tangga prasejahtera, mereka juga memeriksa kesehatan para lansia yang ada di lokasi.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat luas," kata Noehrozi, Jumat (9/6/2023).

ist

Lebih lanjut dia mengatakan, Kowarteg bukan sekadar para sukarelawan yang mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Namun juga menjadi sebuah gerakan yang memiliki program dan manfaat bagi masyarakat.

Adapun pelaksanaan kegiatan itu terinspirasi dari sosok Ganjar yang selama ini juga peduli kepada masyarakat.

"Harapannya, makin banyak masyarakat yang menerima manfaat. Kami juga ingin memastikan kesehatan warga melalui pemeriksaan gratis ini," kata dia.

