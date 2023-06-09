Solusi Relawan Sandi Uno Bangkitkan Perekonomian Emak-Emak di Bandung Barat

BANDUNG - Aksi Jaringan SandiUno membuka program lapangan usaha berbasis kewirausahaan dengan cara memberikan berbagai pelatihan. Salah satunya seperti di Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Hal ini juga sejalan dengan apa yang menjadi fokus Sandiaga Uno dalam memberikan solusi kebangkitan ekonomi bagi emak-emak rumah tangga.

Ketua Aksi Jaringan SandiUno, Lerry OKS mengatakan pelatihan pembuatan abon ikan lele dapat menjadi oleh-oleh khas UMKM Kabupaten Bandung Barat. Karena ini merupakan inovasi baru yang tercipta, bagi seorang yang ingin menjadi wirausahawan.

"Kita ingin menciptakan inovasi baru di mana abon ayam dan sapi sudah biasa, jadi abon lele dapat menjadi ciri khas dari UMKM Kabupaten Bandung Barat,”ujar Lerry, Jumat (9/6/2023).

“Ini merupakan salah satu langkah Bang Sandi untuk menciptakan 4,4 juta lapangan pekerjaan, maka Aksi Jaringan SandiUno akan terus mengunjungi seluruh masyarakat Indonesia yang terpacu menjadi wirausahawan,"sambungnya.

Dia menjelaskan, Sandiaga Uno merupakan sosok yang peduli terhadap bangsa Indonesia. Pelatihan olahan abon lele diharapkan memberikan wadah usaha, khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga.

Emak-emak yang telah mengikuti pelatihan, selanjutnya dapat mengembangkan potensi dirinya melalui WhatsApp grup, dikarenakan program ini akan berlanjut pada perizinan hingga pemasaran usaha.