HOME NEWS JABAR

Perdana Kunjungi PKB Juang Sesko TNI dan Sespimti Polri, Panglima TNI Ikut Senam SKJ 88

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |22:52 WIB
Perdana Kunjungi PKB Juang Sesko TNI dan Sespimti Polri, Panglima TNI Ikut Senam SKJ 88
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono senam SKJ 88 (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, mengunjungi Perwira Siswa Sesko TNI Sespimti Polri, Sesko Angkatan dan Sespimmen Polri yang saat ini tengah melaksanakan Program Kegiatan Bersama (PKB) Kejuangan tahun 2023, bertempat di Seskoau, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (9/6/2023).

Panglima didampingi Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dalam kunjungannya. Adapun Program PKB Juang diikuti Serdik Sespimmen Dikreg ke-63, Serdik Sespimti Dikreg ke 32, Pasis Sesko AU, Pasis Sesko AL, Pasis Sesko AD, dan Pasis Sesko TNI.

Kegiatan ini, merupakan kegiatan olahraga bersama yang bertujuan untuk meningkatkan sinergitas TNI, yang menjadi kekuatan besar bersama seluruh komponen bangsa lainnya dalam menjaga kesatuan dan persatuan. Kegiatan olah raga bersama Perwira siswa calon pimpinan TNI Polri masa depan ini merupakan kali pertama yang diikuti oleh Panglima TNI.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI melaksanakan olahraga bersama dengan 987 orang Perwira siswa bertempat di Lapangan Widya, diawali dengan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) 88, dilanjutkan jalan santai di sekitar Marka Komando Seskoau. Laksamana TNI Yudo Margono juga ikut dalam permain volly dan Tenis Lapangan.

Usai senam, Panglima TNI mengatakan, olahraga bersama ini tidak hanya sekadar seremoni, tetapi sebagai sarana untuk meningkatkan sinergitas TNI dan Polri.

"Saya sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri hendaknya senam bersama ini rutin dilaksanakan paling tidak tiap akhir bulan,” ujar Panglima TNI.

Halaman:
1 2
      
