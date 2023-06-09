Advertisement
HOME NEWS JABAR

Hendak Selamatkan Teman, Mahasiswa Unpad Tewas Terseret Arus di Pantai Santolo

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |23:50 WIB
Hendak Selamatkan Teman, Mahasiswa Unpad Tewas Terseret Arus di Pantai Santolo
Mahasiswa Unpad tewas tenggelam (Foto: Fani Ferdiansyah)
A
A
A

GARUT - Mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) bernama Agi Trisatya Saputra (19) meninggal karena terbawa arus laut di Pantai Bobos Santolo, Desa Pamalayan, Kecamatan Cikelet, Garut, Jumat (9/6/2023) sore. Agi diketahui tengah berwisata bersama teman-temannya di perairan selatan Kabupaten Garut tersebut.

Dari informasi dihimpun, mahasiswa yang tinggal di Asrama Unpad Jatinangor, Sumedang, itu terbawa arus saat akan menolong seorang temannya yang tidak bisa berenang. Sebelum peristiwa nahas tersebut terjadi, ia dan teman-temannya yang juga berkuliah di Unpad memang tengah berenang bersama di area pantai.

"Menurut keterangan saksi, saat itu saksi bersama teman-temannya yang berjumlah 9 orang sedang berenang," kata Kapolres Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro, melalui Kasat Polairud Polres Garut AKP Anang Sonjaya.

Saat asyik bermain di perairan, tiba-tiba terdengar suara teman korban, Raya Rafli Rabani (19) yang meminta tolong akibat tidak bisa berenang. Korban pun spontan berupaya menolong Raya bersama seorang teman lainnya bernama Nadif Alghifari (19) sekira pukul 16.10 WIB.

"Namun, saat itu tiba-tiba datang gelombang ombak susulan dan menimpa ketiganya hingga terbawa arus laut. Raya dan Nadif berhasil selamat dan menepi ke tepi pantai, sementara Agi tidak sempat menyelamatkan diri sehingga terus terbawa arus, tergulung ombak, kemudian tenggelam," ujarnya.

