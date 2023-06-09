Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Tragis, Ibu Hamil Dimangsa Buaya saat Cuci Baju di Sungai

Ikang Amanda , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |02:31 WIB
Tragis, Ibu Hamil Dimangsa Buaya saat Cuci Baju di Sungai
Ilustrasi buaya (Foto: Dok Okezone)
SUMUT - Susi Susana Sinambela (29), warga Dusun Sei Peranginan, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara hilang dimangsa buaya.

Peristiwa itu terjadi saat dirinya sedang mencuci pakaian di tepi sungai yang berjarak 15 meter dari belakang rumahnya, Rabu 7 Juni 2023.

Salah seorang warga yang merupakan tetangga korban, Alpin Sahri Marpaung menyebutkan, saat korban diterkam buaya dan diseret ke dalam sungai, korban sempat menjerit minta tolong.

Di saat bersamaan, suami korban mendengar langsung mengejar dan berhasil meraih rambut korban. Namun, karena suami korban terkena libasan ekor buaya, seketika itu genggaman rambut korban terlepas dan hilang dibawa buaya ke dalam alur sungai.

Sementara itu, Kepala BPBD Labuhanbatu Utara Arifin menjelaskan, korban hilang diterkam buaya adalah seorang ibu rumah tangga yang sedang hamil 4 bulan. Personel BPBD, TNI dan Polri berupaya mencari, namun belum berhasil ditemukan.

Halaman:
1 2
      
