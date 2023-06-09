Buaya Mangsa Ibu Hamil saat Cuci Baju di Sungai Ditangkap, Perutnya Dibelah

SUMUT - Warga Dusun Sei Peranginan, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara menangkap seekor buaya yang telah memangsa seorang ibu hamil. Buaya itu memangsa ibu hamil itu saat mencuci pakaian di sungai.

Warga menangkap seekor buaya yang memangsa ibu hamil guna memastikan korban berada di perut buaya. Saat warga membelah perut buaya pemangsa tersebut, korban tidak ditemukan.

Menurut Kepala SKW III Kisaran BBKSDA Sumut Alfianto Siregar menyebutkan, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, bahwasanya diperbolehkan membunuh buaya tersebut apabila sudah membahayakan nyawa manusia.

Dan dari pantauan pihaknya di hilir Sungai Kualuh sendiri terdapat dua lokasi habitat dua jenis buaya yakni buaya muara dan buaya ikan yang berada di Simangalam dan Kampung Masjid, Labuhanbatu Utara.