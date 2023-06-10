Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dalam Sehari, Rusia Bantai Seribu Tentara dan Puluhan Tank Ukraina

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |06:48 WIB
Dalam Sehari, Rusia Bantai Seribu Tentara dan Puluhan Tank Ukraina
Perang Rusia dan Ukraina (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rusia melaporkan, pasukan Ukraina telah kehilangan hingga 1.240 tentara dan 39 tank selama satu periode 24 jam.

Klaim Moskow menambah kerugian besar yang diderita Kiev selama seminggu yang diyakini melancarkan serangan balasan terhadap Rusia.

Kementerian Rusia menambahkan, 30 kendaraan tempur infanteri, 38 kendaraan lapis baja, serta selusin artileri dan perangkat keras militer lainnya, beberapa di antaranya disediakan oleh sponsor Barat Kiev, juga dihancurkan.

“Dua jet militer Ukraina, dua rudal jelajah Storm Shadow yang dipasok Inggris dan 13 drone dicegat dan dihancurkan selama satu hari,” tambah laporan itu dikutip Ruetir.com, Sabtu (10/6/2023).

Media Rusia dan Barat telah menyimpulkan bahwa Ukraina telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap saingannya minggu ini, mencoba memanfaatkan harta karun berupa senjata yang dipasok oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya.

Namun, pejabat Ukraina telah memberikan laporan yang bertentangan tentang apakah operasi itu telah dimulai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974/antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699/zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement