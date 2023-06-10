Dalam Sehari, Rusia Bantai Seribu Tentara dan Puluhan Tank Ukraina

MOSKOW – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rusia melaporkan, pasukan Ukraina telah kehilangan hingga 1.240 tentara dan 39 tank selama satu periode 24 jam.

Klaim Moskow menambah kerugian besar yang diderita Kiev selama seminggu yang diyakini melancarkan serangan balasan terhadap Rusia.

Kementerian Rusia menambahkan, 30 kendaraan tempur infanteri, 38 kendaraan lapis baja, serta selusin artileri dan perangkat keras militer lainnya, beberapa di antaranya disediakan oleh sponsor Barat Kiev, juga dihancurkan.

“Dua jet militer Ukraina, dua rudal jelajah Storm Shadow yang dipasok Inggris dan 13 drone dicegat dan dihancurkan selama satu hari,” tambah laporan itu dikutip Ruetir.com, Sabtu (10/6/2023).

Media Rusia dan Barat telah menyimpulkan bahwa Ukraina telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap saingannya minggu ini, mencoba memanfaatkan harta karun berupa senjata yang dipasok oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya.

Namun, pejabat Ukraina telah memberikan laporan yang bertentangan tentang apakah operasi itu telah dimulai.