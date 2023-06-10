Foto-Foto Trump Sembunyikan Dokumen Rahasia hingga File Nuklir AS di Kamar Mandi

NEW YORK – Enam gambar yang dirilis sebagai bagian dari dakwaan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunjukkan kotak kardus berisi dokumen rahasia yang ditumpuk di kamar-kamar di perkebunan Mar-a-Lago miliknya.

Mantan presiden itu diduga meletakkan kotak berisi materi rahasia di kamar mandi, kamar mandi, ballroom, dan kamar tidurnya.

Dokumen setebal 49 halaman itu menuduh Trump secara ilegal memegang file dengan perincian program senjata nuklir AS, potensi kerentanan AS dan sekutunya, serta rencana AS untuk serangan militer pembalasan.

Gambar pertama menunjukkan kotak-kotak berisi bahan-bahan rahasia disimpan di atas panggung di ballroom White and Gold, tempat berlangsungnya berbagai acara dan pertemuan.

Kotak-kotak itu dikatakan ada di sana dari Januari hingga Maret 2021, ketika akhirnya dipindahkan ke pusat bisnis di Mar-a-Lago.

Dalam salah satu gambar yang paling mencolok, kotak yang diduga berisi dokumen rahasia tampak terselip di antara toilet dan pancuran di kamar mandi berlapis emas.

Menurut dokumen penyelidik, kotak-kotak ini dipindahkan ke kamar mandi pada April 2021, Belakangan, Trump mengarahkan agar ruang penyimpanan di lantai dasar dibersihkan agar bisa digunakan untuk menyimpan kotak-kotaknya, dan mereka pindah ke sana pada Juni.