Putin Akui Serangan Balik Ukraina Terhadap Rusia Telah Dimulai, Pasukan Terus Merangsek Maju

Serangan balik Ukraina terhadap Rusia dilaporkan telah dimulai (Foto: Reuters)

UKRAINA - Apakah ini minggu di mana serangan balik yang telah lama dinanti-nantikan Ukraina akhirnya berlangsung? Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya berpikir demikian.

"Kami dapat menyatakan bahwa serangan Ukraina ini telah dimulai," katanya dalam wawancara video yang dipublikasikan di Telegram pada Jumat (9/6/2023).

Dalam beberapa hal, itu sudah berlangsung selama berminggu-minggu, dengan Ukraina melakukan apa yang dikenal dalam jargon militer sebagai operasi pembentukan serangan artileri dan rudal jarak jauh terhadap target logistik utama Rusia jauh di belakang garis depan.

Pergerakan itu terlihat pada Senin (5/6/2023) saat detasemen kecil unit Ukraina lapis baja ringan bergerak maju melintasi lapangan terbuka menuju benteng Rusia di Ukraina selatan, tenggara Zaporizhzhia.

"Sekarang yang disebut 'tahap pengintaian pertempuran' sedang berlangsung di sepanjang garis depan," terang Serhii Kuzan, salah satu pendiri dan ketua Pusat Keamanan dan Kerjasama Ukraina, kepada BBC.

"Itu berarti ada penyelidikan terhadap pertahanan Rusia,” lanjutnya.

Beberapa video dan akun menunjukkan bahwa mereka dengan cepat mengalami masalah.

"Di suatu tempat, ini terjadi lebih sukses dengan kerugian kecil," ujarnya.

“Dan di suatu tempat yang kurang berhasil, di mana Rusia melawan balik,” lanjutnya.