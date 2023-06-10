Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pasangan Suami Istri Tak Menyangka Temukan Uang Recehan Koin Rp149 Juta di Ruang Bawah Tanah, Peninggalan Mertua

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |12:22 WIB
Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |12:22 WIB
Uang koin sebanyak Rp149 juta ditemukan di ruang bawah tanah (Foto: CBS)
CALIFORNIA - Sepasang suami istri di California, Amerika Serikat (AS) tak menduga menemukan uang recehan koin sebanyak satu juta sen tembaga di ruang bawah tanah.

John Reyes dan istrinya menemukan kantong koin saat membersihkan rumah mendiang ayahnya di Los Angeles sekitar sembilan bulan lalu.

Keluarga itu berpikir untuk menguangkan mereka dengan nilai nominal USD10.000 (Rp149 juta), tetapi akhirnya menahan diri.

Salah satu bank lokal memberi tahu Reyes bahwa tidak ada ruang di lemari besi untuk menempatkan koin.

"'Jangan bawa mereka ke sini,'" kata manajer cabang Well Fargo kepadanya, kenangnya dalam sebuah wawancara dengan afiliasi CBS News setempat.

Penemuan itu datang saat dia sedang mengobrak-abrik ruang bawah tanah di rumah ayah mertuanya di lingkungan Pico-Union di LA.

Awalnya, dia menemukan banyak uang receh yang terguling setelah gulungan kertas yang menahannya dalam bundelan hancur. Mereka kemudian menemukan tas berisi banyak uang receh.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
